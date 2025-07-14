Кабмін затвердив переліки критичних і стратегічних корисних копалин і родовищ у рамках угоди зі США

Кабінет Міністрів України затвердив перелік критичних і стратегічних мінералів, а також визначив 60 ділянок надр для проведення аукціонів та 26 — для конкурсів на укладення угод про розподіл продукції (УРП). Це рішення відкриває шлях до залучення інвестицій у видобуток стратегічно важливих ресурсів — зокрема літію, титану, міді, урану та інших корисних копалин, необхідних для зміцнення обороноздатності та економіки України. Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.
Документ розроблений відповідно до Закону №4154-IX та Плану Ukraine Facility, зокрема його 13 розділу «Управління критично важливими матеріалами». За словами міністерки захисту довкілля та природних ресурсів Світлани Гринчук, ухвалене рішення «є важливим кроком для збереження національної безпеки, розвитку інноваційного виробництва та нарощування промислового потенціалу держави».
Основні положення:
Це рішення також є кроком до реалізації Угоди між урядами України та США про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.
Схвалення переліків створює фундамент для запуску українського ринку стратегічної сировини, зміцнює інвестиційний клімат і сприяє євроінтеграції видобувної галузі, вказала Світлана Гринчук.
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