Кабмін затвердив переліки критичних і стратегічних корисних копалин і родовищ у рамках угоди зі США

Уряд затвердив перелік стратегічних мінералів і надр для інвесторів.

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Кабінет Міністрів України затвердив перелік критичних і стратегічних мінералів, а також визначив 60 ділянок надр для проведення аукціонів та 26 — для конкурсів на укладення угод про розподіл продукції (УРП). Це рішення відкриває шлях до залучення інвестицій у видобуток стратегічно важливих ресурсів — зокрема літію, титану, міді, урану та інших корисних копалин, необхідних для зміцнення обороноздатності та економіки України. Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Документ розроблений відповідно до Закону №4154-IX та Плану Ukraine Facility, зокрема його 13 розділу «Управління критично важливими матеріалами». За словами міністерки захисту довкілля та природних ресурсів Світлани Гринчук, ухвалене рішення «є важливим кроком для збереження національної безпеки, розвитку інноваційного виробництва та нарощування промислового потенціалу держави».

Основні положення:

Стратегічні корисні копалини : включено 11 позицій — алюмінієві, берилієві, мідні, нікелеві, ніобієві, стронцієві, танталові, титанові, уранові, цирконієві руди та флюорит.

Критичні корисні копалини : 28 позицій, у тому числі літій, ванадій, галій, індій, рідкісноземельні елементи, цезій, телур, миш’як, свинець та інші.

Ділянки надр для аукціонів : 60 лотів із родовищами титанових, літієвих, мідних, кобальтових, флюоритових та інших руд.

Ділянки для конкурсів УРП : 26 ділянок, зокрема з ванадієвими, урановими, літієвими та калійними солями.

Це рішення також є кроком до реалізації Угоди між урядами України та США про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Схвалення переліків створює фундамент для запуску українського ринку стратегічної сировини, зміцнює інвестиційний клімат і сприяє євроінтеграції видобувної галузі, вказала Світлана Гринчук.

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