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У центрі Києва пошкодження на магістральному водогоні: низка будинків без води

19:06, 14 липня 2025
На місці працює автоцистерна з питною водою, очікується часткове обмеження руху транспорту.
У центрі Києва пошкодження на магістральному водогоні: низка будинків без води
Ілюстративне зображення
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Через пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Євгена Чикаленка тимчасово обмежене водопостачання до понад десятка будинків. На місці працює автоцистерна з питною водою, очікується часткове обмеження руху транспорту.

Фахівці “Київводоканалу” проводять роботи через пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 400 мм.

У зв’язку з ремонтом тимчасово обмежено водопостачання до 11 житлових будинків:

  • вул. Є. Чикаленка, 20, 20а, 21 (5 поверх, 1 під’їзд), 22 (4 поверхи, 2 під’їзд), 22а (6 поверхів, 1 під’їзд), 24а, 24б, 19а, 19б, 23, 23б (4 поверхи, 1 під’їзд), 25 (3 поверхи, 1 під’їзд).

Також без води залишилися будівлі за адресами: вул. Є. Чикаленка 6/8, 15, 17.

На час робіт чергуватиме автоцистерна з питною водою.

Окрім того, найближчим часом буде частково обмежено рух транспорту на відрізку від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Богдана Хмельницького.

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Київ Київводоканал аварія

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