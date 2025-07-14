У центрі Києва пошкодження на магістральному водогоні: низка будинків без води

Через пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Євгена Чикаленка тимчасово обмежене водопостачання до понад десятка будинків. На місці працює автоцистерна з питною водою, очікується часткове обмеження руху транспорту.
Фахівці “Київводоканалу” проводять роботи через пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 400 мм.
У зв’язку з ремонтом тимчасово обмежено водопостачання до 11 житлових будинків:
Також без води залишилися будівлі за адресами: вул. Є. Чикаленка 6/8, 15, 17.
На час робіт чергуватиме автоцистерна з питною водою.
Окрім того, найближчим часом буде частково обмежено рух транспорту на відрізку від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Богдана Хмельницького.
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