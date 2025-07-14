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На посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів є 17 претендентів: список

16:35, 14 липня 2025
Чергова спроба заповнити вакантні посади суддів Конституційного Суду по квоті суддівської спільноти.
На посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів є 17 претендентів: список
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На дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України по квоті З’їзду суддів є 17 претендентів.

Рада суддів України оприлюднила список кандидатів:

БАЛАЦЬКА Ольга Романівна – суддя Рівненського міського суду Рівненської області

БРАТАСЮК Віктор Миколайович – суддя Тернопільського міськрайонного суду у відставці

ВОЙНАРІВСЬКИЙ Микола Миколайович – голова Миколаївського районного суду Миколаївської області

ЄВГРАФОВА Єлизавета Павлівна – суддя Київського апеляційного суду

ЗАВАЛЬНЮК Ігор Вікторович – суддя Одеського окружного адміністративного суду

ЗАТОЛОЧНИЙ Віталій Семенович – суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду

КОВАЛЬСЬКА Віра Володимирівна – суддя Київського апеляційного суду у відставці

КЛИМЕНКО Олексій Вікторович – заступник начальника третього відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора

ЛАНГЕР Яна Іванівна – професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права юридичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки

МОСТИЦЬКА Анна Андріївна – суддя Тернопільського міськрайонного суду

НИКОН Олеся Зеновіївна – суддя Господарського суду Львівської області

ОЛІЙНИК Віктор Миколайович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду

ПРИДАТКО Віталій Миколайович – суддя Кролевецького районного суду Сумської області

САЛЮК Петро Іванович – суддя Хмельницького окружного адміністративного суду

ТКАЧЕНКО Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області у відставці

ФЕДОРЕНКО Олег Павлович – адвокат

ХОПТА Сергій Федорович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у відставці

Далі кандидатів на посади суддів КСУ чекають процедура допуску до участі в конкурсі, а також спеціальна перевірка.  

Нагадаємо, що попередній конкурс на посади суддів КСУ по квоті з’їзду суддів, який тривав до травня цього року, завершився провалом.

Попередній відбір претендентів на посади суддів КСУ здійснює Дорадча група експертів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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КСУ

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