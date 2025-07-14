На должности судей КСУ по квоте Съезда судей есть 17 претендентов: список

Очередная попытка заполнить вакантные должности судей Конституционного Суда по квоте судейского сообщества.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Съезда судей имеется 17 претендентов.

Совет судей Украины обнародовал список кандидатов:

БАЛАЦКАЯ Ольга Романовна – судья Ровенского городского суда Ровенской области

БРАТАСЮК Виктор Николаевич – судья Тернопольского горрайонного суда в отставке

ВОЙНАРОВСКИЙ Николай Николаевич – председатель Николаевского районного суда Николаевской области

ЕВГРАФОВА Елизавета Павловна – судья Киевского апелляционного суда

ЗАВАЛЬНЮК Игорь Викторович – судья Одесского окружного административного суда

ЗАТОЛОЧНЫЙ Виталий Семенович – судья Восьмого апелляционного административного суда

КОВАЛЬСКАЯ Вера Владимировна – судья Киевского апелляционного суда в отставке

КЛИМЕНКО Алексей Викторович – заместитель начальника третьего отдела процессуального руководства Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержанием публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Офиса Генерального прокурора

ЛАНГЕР Яна Ивановна – профессор кафедры конституционного, административного и международного права юридического факультета Волынского национального университета имени Леси Украинки

МОСТИЦКАЯ Анна Андреевна – судья Тернопольского горрайонного суда

НИКОН Олеся Зеновьевна – судья Хозяйственного суда Львовской области

ОЛЕЙНИК Виктор Николаевич – судья Днепропетровского окружного административного суда

ПРИДАТКО Виталий Николаевич – судья Кролевецкого районного суда Сумской области

САЛЮК Петр Иванович – судья Хмельницкого окружного административного суда

ТКАЧЕНКО Александр Васильевич – судья Хозяйственного суда Николаевской области в отставке

ФЕДОРЕНКО Олег Павлович – адвокат

ХОПТА Сергей Федорович – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда в отставке

Далее кандидатов на должности судей КСУ ждут процедура допуска к участию в конкурсе, а также специальная проверка.

Напомним, что предыдущий конкурс на должности судей КСУ по квоте съезда судей, продолжавшийся до мая этого года, завершился провалом.

Предварительный отбор претендентов на должности судей КСУ осуществляет Совещательная группа экспертов.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.