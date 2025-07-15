В Киевской области разоблачили схему завладения землей — подозревают землеустроителя и главного архитектора сельсовета

Должностные лица использовали поддельное решение сельсовета, чтобы незаконно передать земельный участок в частную собственность, причинив общине ущерб на сумму более 200 тысяч гривен.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Киевской области сообщено о подозрении землеустроителю и главному архитектору одного из сельских советов Бучанского района в завладении земельным участком. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, с целью завладения участком подозреваемые предоставили заведомо поддельное решение сельсовета для осуществления регистрационных действий.

В результате этих незаконных действий земельный участок перешел в частную собственность, что нанесло территориальной общине ущерб на сумму более 200 тысяч гривен.

На участок наложен арест с запретом на любые действия, связанные с владением, пользованием и распоряжением им.

Под процессуальным руководством Киево-Святошинской окружной прокуратуры землеустроителю одного из сельских советов Бучанского района сообщено о подозрении в использовании заведомо поддельного документа и завладении земельным участком путем обмана (ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 УК Украины), а главному архитектору — в пособничестве в использовании поддельного документа и завладении чужим имуществом путем обмана (ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 и ч. 3 ст. 190 УК Украины).

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