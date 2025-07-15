На Київщині викрили схему заволодіння землею — підозрюють землевпорядника та головного архітектора сільради

Посадовці, за даними слідства, використали підроблене рішення сільради, щоб незаконно передати земельну ділянку у приватну власність, завдавши громаді збитків на понад 200 тисяч гривень.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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На Київщині повідомлено про підозру землевпоряднику та головному архітектору однієї з сільських рад Бучанського району у заволодінні земельною ділянкою. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрювані з метою заволодіння земельною ділянкою в Бучанському районі надали завідомо підроблене рішення сільської ради для проведення реєстраційних дій.

Внаслідок незаконних дій вказана земельна ділянка перейшла в приватну власність, що завдало збитки територіальній громаді у розмірі понад 200 тисяч грн.

На земельну ділянку накладено арешт із забороною вчиняти дії щодо володіння, користування та розпорядження нею.

Так, за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру землевпоряднику однієї з сільських рад Бучанського району у використані завідомо підробленого документу та заволодінні шляхом обману земельною ділянкою (ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України) та головному архітектору сільської ради у пособництві використання завідомо підробленого документу та заволодінні чужим майном шляхом обману (ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 190 КК України).

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