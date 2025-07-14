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На Житомирщині покарали чоловіка, який намагався пограбувати ювелірну крамницю, розбивши вітрину саморобною ключкою

22:59, 14 липня 2025
Чоловік у стані сп’яніння вирішив пограбувати ювелірну крамницю, проте його затримали правоохоронці.
На Житомирщині покарали чоловіка, який намагався пограбувати ювелірну крамницю, розбивши вітрину саморобною ключкою
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Суд виніс вирок мешканцю Бердичева, який у травні намагався пограбувати ювелірну крамницю, розбивши її вітрину саморобною ключкою. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Як відомо з вироку, 34-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив пограбувати ювелірну крамницю. Озброївшись саморобною ключкою та погрожуючи працівникам закладу застосувати до них насильство, він вимагав віддати йому золоті вироби і розбив вітрину. Завершити свій злочинний задум чоловік не зміг: зрозумівши, що працівники магазину натиснули «тривожну» кнопку та викликали поліцію, він почав утікати, проте був затриманий правоохоронцями.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та пояснив, що свідомо пішов у магазин, щоб пограбувати його, а потім збути золоті вироби, проте йому це не вдалося. 

Оцінивши наведені докази, суд виснував, що винуватість обвинуваченого у незакінченому замаху на відкрите викрадення чужого майна (грабежі), вчиненому повторно, в умовах воєнного стану повністю доведена.

Суд, визначаючи остаточне покарання, зважив на тяжкість злочину, рецидив попередніх крадіжок, щире каяття підсудного та обтяжуючу обставину — вчинення правопорушення у стані сп’яніння. Відповідно до ч. 1 ст. 71 КК України, шляхом часткового приєднання попереднього вироку, обвинуваченому призначено 7 років позбавлення волі (справа № 274/4116/25).

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