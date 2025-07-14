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Трамп розглядає можливість постачання Україні далекобійних ракет JASSM — що відомо

16:06, 14 липня 2025
Адміністрація Трампа розглядає можливість відправлення Києву ракет JASSM, зокрема для оснащення винищувачів F-16.
Трамп розглядає можливість постачання Україні далекобійних ракет JASSM — що відомо
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Президент США Дональд Трамп розглядає можливість передачі Україні далекобійних крилатих ракет повітря-земля JASSM для F-16, здатних вражати цілі на відстані до 370 км. Про це повідомляє Military Watch Magazine з посиланням на джерела.

Ракети можуть надійти на озброєння Повітряних сил ЗСУ та використовуватись на винищувачах F-16.

Видання вказує, що ці плани збігаються в часі з повідомленнями від двох інших джерел, які 14 липня повідомили, що Вашингтон також розглядає можливість передачі Україні ще одного типу далекобійної ракети, здатної уражати цілі в глибокому тилу Росії.

Крім того, нещодавно Трамп підтвердив намір надати Україні ще одну систему ППО Patriot та натякнув на можливість передачі інших сучасних озброєнь.

Що відомо про ракети JASSM

Ракети JASSM перебувають на озброєнні з 2003 року. Вони поєднують обмежену радіолокаційну малопомітність, високу точність наведення та потужну бойову частину вагою 450 кг. Станом на сьогодні лише чотири країни експлуатують ці ракети. Наприклад, Польща отримала 110 одиниць для своїх F-16.

Обмежене коло користувачів пояснюється суворою експортною політикою США. Так, Південній Кореї в 2010-х роках відмовили у купівлі JASSM, що свідчить про високу чутливість технології.

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США зброя Україна Дональд Трамп війна

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