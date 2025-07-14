Трамп рассматривает возможность поставки Украине дальнобойных ракет JASSM — что известно

Администрация Трампа рассматривает возможность отправки Киеву ракет JASSM, в том числе для оснащения истребителей F-16.

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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине дальнобойных крылатых ракет класса «воздух-земля» JASSM для винищачей F-16, способных поражать цели на расстоянии до 370 км. Об этом сообщает Military Watch Magazine со ссылкой на источники.

Ракеты могут поступить на вооружение Военно-воздушных сил Украины и использоваться на самолетах F-16.

Издание отмечает, что эти планы совпадают по времени с сообщениями от двух других источников, которые 14 июля заявили, что Вашингтон также рассматривает возможность передачи Украине еще одного типа дальнобойных ракет, способных поражать цели в глубоком тылу России.

Кроме того, Трамп недавно подтвердил намерение предоставить Украине еще одну систему ПВО Patriot и намекнул на возможность передачи других современных вооружений.

Что известно о ракетах JASSM

Ракеты JASSM находятся на вооружении с 2003 года. Они сочетают ограниченную радиолокационную малозаметность, высокую точность наведения и мощную боевую часть весом 450 кг. По состоянию на сегодня, только четыре страны используют эти ракеты. Например, Польша получила 110 единиц для своих F-16.

Ограниченное число пользователей объясняется жесткой экспортной политикой США. Так, Южной Корее в 2010-х годах отказали в покупке JASSM, что свидетельствует о высокой чувствительности данной технологии.

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