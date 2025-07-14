Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Житомирской области наказали мужчину, который пытался ограбить ювелирный магазин, разбив витрину самодельной клюшкой

22:59, 14 июля 2025
Мужчина в состоянии опьянения решил ограбить ювелирный магазин, однако его задержали правоохранители.
В Житомирской области наказали мужчину, который пытался ограбить ювелирный магазин, разбив витрину самодельной клюшкой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд вынес приговор жителю Бердичева, который в мае пытался ограбить ювелирный магазин, разбив его витрину самодельной клюшкой. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как известно из приговора, 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил ограбить ювелирный магазин. Вооружившись самодельной клюшкой и угрожая работникам заведения применить к ним насилие, он потребовал отдать ему золотые изделия и разбил витрину. Завершить свой преступный замысел мужчина не смог: поняв, что работники магазина нажали «тревожную» кнопку и вызвали полицию, он начал бежать, однако был задержан правоохранителями.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и объяснил, что сознательно пошел в магазин, чтобы ограбить его, а затем сбыть золотые изделия, однако это не удалось. 

Оценив приведенные доказательства, суд заключил, что виновность обвиняемого в незаконченном покушении на открытое похищение чужого имущества (грабежа), совершенном повторно, в условиях военного положения полностью доказана.

Суд, определяя окончательное наказание, учел тяжесть преступления, рецидив предыдущих краж, искреннее раскаяние подсудимого и отягчающее обстоятельство — совершение правонарушения в состоянии опьянения. Согласно ч. 1 ст. 71 УК Украины путем частичного присоединения предыдущего приговора обвиняемому назначено 7 лет лишения свободы (дело № 274/4116/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На должности судей КСУ по квоте Съезда судей есть 17 претендентов: список

Очередная попытка заполнить вакантные должности судей Конституционного Суда по квоте судейского сообщества.

Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу – Владимир Зеленский

Новым премьер-министром станет Юлия Свириденко, сообщил Президент Зеленский.

Владимир Зеленский подписал закон о новых ставках судебного сбора и правилах его рассрочки

Для граждан максимальный размер судебного сбора за подачу кассационной жалобы в Верховный Суд по гражданским делам будет ограничен 30 280 грн, а если речь идет о защите социальных прав – 15 тысячами грн.

Налоговая будет сообщать НАБУ о признаках операций, осуществленных с целью дачи взяток служащим-иностранцам, выявленных во время документальных проверок

Правительство внесло изменения в Положение о Государственной налоговой службе.

Кабмин утвердил порядок осуществления расходов на выплату пенсий и содержания судей, перечисленных во исполнение судебных решений

Правительство утвердило порядок осуществления из бюджета Пенсионного фонда расходов на выплату пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке, назначенных или перечисленных во исполнение судебных решений.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду