В Житомирской области наказали мужчину, который пытался ограбить ювелирный магазин, разбив витрину самодельной клюшкой

Мужчина в состоянии опьянения решил ограбить ювелирный магазин, однако его задержали правоохранители.

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Суд вынес приговор жителю Бердичева, который в мае пытался ограбить ювелирный магазин, разбив его витрину самодельной клюшкой. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как известно из приговора, 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил ограбить ювелирный магазин. Вооружившись самодельной клюшкой и угрожая работникам заведения применить к ним насилие, он потребовал отдать ему золотые изделия и разбил витрину. Завершить свой преступный замысел мужчина не смог: поняв, что работники магазина нажали «тревожную» кнопку и вызвали полицию, он начал бежать, однако был задержан правоохранителями.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и объяснил, что сознательно пошел в магазин, чтобы ограбить его, а затем сбыть золотые изделия, однако это не удалось.

Оценив приведенные доказательства, суд заключил, что виновность обвиняемого в незаконченном покушении на открытое похищение чужого имущества (грабежа), совершенном повторно, в условиях военного положения полностью доказана.

Суд, определяя окончательное наказание, учел тяжесть преступления, рецидив предыдущих краж, искреннее раскаяние подсудимого и отягчающее обстоятельство — совершение правонарушения в состоянии опьянения. Согласно ч. 1 ст. 71 УК Украины путем частичного присоединения предыдущего приговора обвиняемому назначено 7 лет лишения свободы (дело № 274/4116/25).

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