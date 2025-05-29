Другий поспіль конкурс на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів повністю провалився

Іноземні експерти у складі Дорадчої групи експертів скористалися правом «контрольного» голосу і не дозволили суддям продовжити участь у конкурсі.

Джерело фото: Дорадча група експертів

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Дорадча група експертів, яка здійснює попередній відбір кандидатів на посади суддів Конституційного Суду, вдруге поспіль констатувала провал конкурсу на дві вакантні посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів.

Відповідно до рішення ДГЕ від 29 травня 2025 року, за підсумками співбесід, таким, що відповідає критерію високих моральних якостей, був визнаний лише один кандидат.

Це суддя Хмельницького окружного адміністративного суду Салюк Петро Іванович.

Разом з тим, такими, що не відповідають критерію високих моральних якостей, визнано ще трьох кандидатів:

Завальнюк Ігор Вікторович – суддя Одеського окружного адміністративного суду.

«Проти» судді проголосували 5 членів ДГЕ, а «за» лише одна – голова ДГЕ Оксана Васильченко.

Никон Олеся Зіновіївна – суддя Господарського суду Львівської області.

При голосуванні за кандидатку голоси членів ДГЕ розділилися – «проти» судді проголосували троє іноземних експертів, а «за» - троє українських представників у складі ДГЕ (Оксана Васильченко, Ярослав Романюк, Василь Шакун). Однак, враховуючи, що іноземні експерти у складі ДГЕ мають «контрольний» голос, Олеся Никон все ж була визнана такою, що не відповідає критерію високих моральних якостей

Савчак Андрій Володимирович – суддя Перемишлянського районного суду Львівської області.

Як і у попередньому випадку, голоси членів ДГЕ розділилися – «проти» кандидата проголосували троє іноземних експертів, а «за» - троє українських представників у складі ДГЕ. Наявність у іноземних експертів «контрольного» голосу дозволила їм визнати Андрія Савчака таким, що не відповідає критерію високих моральних якостей.

Оскільки на дві вакантні посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів залишився лише один претендент, то ДГЕ визнала конкурс таким, що припинився у зв’язку з недостатньої кількістю кандидатів.

Також Дорадча група експертів вирішила звернутися до Ради суддів України з повідомленням про необхідність оголошення нового конкурсу на посади суддів КСУ.

Нагадаємо, що конкурс на дві посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів розпочався ще у січні. Всього документи подали 7 кандидатів, частина з яких з часом припинила участь у конкурсі.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у грудні 2024 року також провалився попередній конкурс на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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