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Хто претендує на дві посади суддів Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів: список

12:45, 17 січня 2025
Вірогідність, що дві посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів заповнити знову не вдасться, є високою.
Хто претендує на дві посади суддів Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів: список
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Рада суддів України 17 січня 2025 року оприлюднила список кандидатів на дві посади суддів Конституційного Суду України по квоті З’їзду суддів.

Всього документи для участі у конкурсі подали 7 кандидатів:

Смокович Михайло Іванович – голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (кандидат вже брав участь у конкурсі на посаду судді КСУ)

Дирдін Максим Євгенович – народний депутат («Слуга народу»), член Комітету ВРУ з питань правової політики, Постійний представник Верховної Ради у Конституційному Суді.

Завальнюк Ігор Вікторович – суддя Одеського окружного адміністративного суду (кандидат брав участь у конкурсах на посади членів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів).

Никон Олеся Зиновіївна – суддя Господарського суду Львівської області (кандидатка вже брала участь у конкурсах на посади суддів КСУ та членів ВККС).

Савчак Андрій Володимирович – суддя Перемишлянського районного суду Львівської області

Салюк Петро Іванович – суддя Хмельницького окружного адміністративного суду

Денисенко Наталія Миколаївна – заступник керівник Управління порівняльно-правового аналізу – завідувач відділу порівняльних досліджень Правового департаменту Секретаріату КСУ (кандидатка регулярно бере участь у конкурсах на посади суддів КСУ по квоті різних суб’єктів формування Конституційного Суду).

Враховуючи, що більшість кандидатів, які подали документи для участі у конкурсі на посади суддів КСУ, раніше вже не зовсім вдало брала участь у різних конкурсних процедурах, зокрема на посади суддів КСУ, вірогідність того, що вчергове повністю заповнити посади суддів КСУ по квоті з’їзду суддів не вдасться, є високою.

Нагадаємо, що у грудні повністю провалився попередній конкурс на посаду судді КСУ по квоті З’їзду суддів – Дорадча група експертів, яка здійснює попередній відбір суддів КСУ, не надала рекомендації жодному кандидату.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суддя КСУ З'їзд суддів

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