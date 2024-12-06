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Конкурс на посаду судді КСУ по квоті З’їзду суддів повністю провалився – Дорадча група експертів

20:01, 6 грудня 2024
Усі кандидати були визнані такими, що не відповідають рівню судді Конституційного Суду України – буде новий конкурс.
Конкурс на посаду судді КСУ по квоті З’їзду суддів повністю провалився – Дорадча група експертів
Джерело фото - Дорадча група експертів
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Дорадча група експертів 6 грудня 2024 року, за підсумками етапу виконання практичного завдання на знання норм права у межах конкурсу на посаду судді Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів, визнала усіх трьох кандидатів такими, що не відповідають визнаному рівню компетентності у сфері права.

Нагадаємо, що за підсумками співбесід, у листопаді Дорадча група експертів допустила до етапу співбесід трьох кандидатів по квоті З’їзду суддів:

Денисенко Наталія Миколаївна - заступник керівника Управління порівняльно-правового аналізу - завідувач відділу порівняльних досліджень Правового департаменту Секретаріату КСУ (кандидатка регулярно бере участь у конкурсах на посаду судді КСУ від різних суб’єктів формування Конституційного Суду).

Костенко Владислав Геннадійович - суддя Ковпаківського районного суду міста Суми.

Солдатенко Оксана Володимирівна – професор кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі.

Однак 6 грудня усі троє кандидатів одноголосно були визнані такими, що не відповідають визнаному рівню компетентності у сфері права.

«У нас є думка, що кандидати не зовсім відповідають вимогам, які висуваються до суддів Конституційного Суду», - зазначив у зв’язку з цим член ДГЕ по квоті Верховної Ради Василь Шакун.

Крім того, Дорадча група експертів вирішила звернутися до Ради суддів України з проханням оголосити новий конкурс на посаду судді КСУ по своїй квоті.

Зазначимо, що це вже буде друге звернення до РСУ за останній час з проханням оголосити конкурс на дві вакантні посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів.

Крім того, як розповідала «Судово-юридична газета», у липні також провалився конкурс на посаду судді КСУ по квоті Президента.

Автор В’ячеслав Хрипун

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суддя КСУ

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