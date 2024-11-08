Хто з кандидатів на посаду судді Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів визнаний доброчесним та проходить далі

На одну посаду судді Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів вже точно буде новий конкурс.

Джерело фото - Дорадча група експертів

Дорадча група експертів (ДГЕ) вночі 7-8 листопада 2024 року визначила кандидатів на посаду судді Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів, які, на думку Дорадчої групи, відповідають критерію «високі моральні якості».

Це троє кандидатів:

Денисенко Наталія Миколаївна - заступник керівника Управління порівняльно-правового аналізу - завідувач відділу порівняльних досліджень Правового департаменту Секретаріату КСУ (кандидатка регулярно бере участь у конкурсах на посаду судді КСУ від різних суб’єктів формування Конституційного Суду).

Костенко Владислав Геннадійович - суддя Ковпаківського районного суду міста Суми.

Солдатенко Оксана Володимирівна – професор кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі.

Саме ці кандидати допущені до наступного етапу конкурсного відбору – оцінки рівня компетентності у сфері права. Сам іспит відбудеться вже 22 листопада.

Для ще п’яти претендентів конкурсний відбір завершився невдало. Це наступні кандидати:

Смокович Михайло Іванович – голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Гриценко Денис Валерійович – адвокат.

Медюк Сергій Олександрович – суддя Центрального районного суду міста Миколаєва.

Ткаченко Олександр Васильович – суддя господарського суду Миколаївської області у відставці (кандидат регулярно бере участь в конкурсах на посади суддів КСУ, членів ВРП та ВККС).

Також зафіксовано свого роду унікальний випадок – суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Прачук Олена Василівна отримала підтримку від усіх трьох українських членів Дорадчої групи експертів та одного іноземного члена ДГЕ. Втім, оскільки «контрольний голос» у Дорадчій групі належить іноземним експертам у сфері права, то Олені Прачук не вистачило ще одного голосу іноземного експерта, щоб пройти до наступного етапу конкурсу.

Слід зазначити, що конкурс на дві вакантні посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів, Рада суддів України оголосила ще 11 квітня. Документи для участі у конкурсі тоді подали 16 кандидатів. Однак, частина кандидатів поступово припинила участь у конкурсі, а ще частина у підсумку отримала негативні висновки від ДГЕ.

Таким чином, враховуючи правило, що на одну посаду судді КСУ має бути щонайменше два «доброчесних» кандидати, РСУ доведеться оголошувати новий конкурс на посаду судді КСУ.

Нагадаємо, що 18 вересня 2024 року XX З’їзд суддів зміг заповнити одну вакансію судді КСУ по своїй квоті – суддею КСУ була обрана суддя Верховного Суду Алла Олійник.

Автор В’ячеслав Хрипун

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