Кто из кандидатов на должность судьи Конституционного Суда по квоте Съезда судей признан добропорядочным и проходит дальше

На одну должность судьи Конституционного Суда по квоте Съезда судей уже точно будет новый конкурс.

Источник фото - Совещательная группа экспертов

Совещательная группа экспертов (СГЭ) ночью 7-8 ноября 2024 года определила кандидатов на должность судьи Конституционного Суда по квоте Съезда судей, которые, по мнению Совещательной группы, соответствуют критерию «высокие моральные качества».

Это три кандидата:

Денисенко Наталья Николаевна – заместитель руководителя Управления сравнительно-правового анализа – заведующий отделом сравнительных исследований Правового департамента Секретариата КСУ (кандидатка регулярно участвует в конкурсах на должность судьи КСУ от разных субъектов формирования Конституционного Суда).

Костенко Владислав Геннадиевич – судья Ковпаковского районного суда города Сумы.

Солдатенко Оксана Владимировна – профессор кафедры правоведения Полтавского университета экономики и торговли.

Именно эти кандидаты допущены к следующему этапу конкурсного отбора – оценке уровня компетентности в сфере права. Сам экзамен пройдет уже 22 ноября.

Еще для пяти претендентов конкурсный отбор завершился неудачно. Это следующие кандидаты:

Смокович Михаил Иванович – председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

Гриценко Денис Валерьевич – адвокат.

Медюк Сергей Александрович – судья Центрального районного суда города Николаева.

Ткаченко Александр Васильевич – судья хозяйственного суда Николаевской области в отставке (кандидат регулярно принимает участие в конкурсах на должности судей КСУ, членов ВСП и ВККС).

Также зафиксирован своего рода уникальный случай – судья Шосткинского горрайонного суда Сумской области Прачук Елена Васильевна получила поддержку всех трех украинских членов Совещательной группы экспертов и одного иностранного члена СГЭ. Впрочем, поскольку «контрольный голос» в Совещательной группе принадлежит иностранным экспертам в сфере права, то Елене Прачук не хватило еще одного голоса иностранного эксперта, чтобы пройти на следующий этап конкурса.

Следует отметить, что конкурс на две вакантные должности судей КСУ по квоте Съезда судей Совет судей Украины объявил еще 11 апреля. Документы для участия в конкурсе подали 16 кандидатов. Однако часть кандидатов постепенно прекратила участие в конкурсе, а часть в итоге получила негативные выводы от СГЭ.

Таким образом, учитывая правило, что на одну должность судьи КСУ должно быть по меньшей мере два «добропорядочных» кандидата, Совету судей придется объявлять новый конкурс на должность судьи КСУ.

Напомним, что 18 сентября 2024 года XX Съезд судей смог заполнить одну вакансию судьи КСУ по своей квоте – судьей КСУ была избрана судья Верховного Суда Алла Олейник.

Автор Вячеслав Хрипун

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