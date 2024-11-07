Практика судов
  1. В Украине

Президент Зеленский сделал жесткое заявление о прекращении огня без гарантий безопасности, вспомнив диванных экспертов

22:01, 7 ноября 2024
Он отметил, что прекращение огня без надлежащих гарантий безопасности для Украины означает угрозу ее независимости и суверенитету.
Президент Зеленский сделал жесткое заявление о прекращении огня без гарантий безопасности, вспомнив диванных экспертов
Источник фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Некоторые лидеры озвучивают опасные идеи о прекращении огня без предоставления Украине гарантий безопасности, но те, кто предлагает такие соглашения без надлежащих гарантий, это «дивные эксперты».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.

«И мне кажется очень опасная риторика, которая есть сегодня, мы понимаем, какие лидеры эту риторику внедряют и поднимают. Это касается ceasefire. Сначала ceasefire (прекращение огня – ред.), а затем посмотрим. Очень ужасный случай для всех наших граждан. Сначала прекращение огня, а потом мы посмотрим. Кто вы? Ваши дети умирают, они там гибнут, рушатся ваши дома?», - сказал Зеленский.

Он отметил, что прекращение огня без надлежащих гарантий безопасности для Украины означает только подготовку к дальнейшей оккупации и угрозу ее независимости и суверенитету.

«Это называется сегодня "дивные эксперты". Иначе это не называется. Люди, которые не пережили войну, а пережили ее в книгах и в кино. Люди, имеющие годы или месяцы общения с путиным, объятия и т.д., но никогда с ним не воевали. Это и есть аналитика без глубокого понимания войны, ее последствий и рисков для себя», - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Президент подчеркнул, что Украине нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Коалиция в Германии развалилась, не успев проголосовать бюджет, где должна быть помощь Украине

Как отмечает народный депутат Галина Янченко, в бюджете Германии на 2025 год должна была быть заложена помощь Украине от 4 до 8 миллиардов евро.

Судья выехала за границу и уже не вернулась в суд – судью предложено уволить за уклонение от осуществления правосудия

Судья Хозяйственного суда Харьковской области просила предоставить ей возможность «дотянуть» до отставки за свой счет.

Если мужчина добровольно мобилизовался, имея право на отсрочку, то потом он не может потребовать признать действия ТЦК незаконными

Мужчина добровольно мобилизовался и был направлен для прохождения военной службы в Силы территориальной обороны ВСУ, но затем попытался оспорить действия ТЦК.

Верховный Суд объяснил, как применяется закон Третьяковой о лишении мобилизованных учителей права на сохранение среднего заработка

Учитель школы, который служит в ВСУ, утверждал, что мобилизованные педагоги имеют право на сохранение среднего заработка – что решил Верховный Суд.

Отчим ребенка с инвалидностью, который его содержит и воспитывает, не имеет права на отсрочку – Верховный Суд

Верховный Суд признал, что мужчина, который с 2016 года содержит и воспитывает ребенка с инвалидностью, будучи в статусе отчима, не может претендовать на отсрочку, даже если родной отец не участвует в жизни ребенка.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва