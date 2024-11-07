Президент Зеленский сделал жесткое заявление о прекращении огня без гарантий безопасности, вспомнив диванных экспертов

Он отметил, что прекращение огня без надлежащих гарантий безопасности для Украины означает угрозу ее независимости и суверенитету.

Источник фото: president.gov.ua

Некоторые лидеры озвучивают опасные идеи о прекращении огня без предоставления Украине гарантий безопасности, но те, кто предлагает такие соглашения без надлежащих гарантий, это «дивные эксперты».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.

«И мне кажется очень опасная риторика, которая есть сегодня, мы понимаем, какие лидеры эту риторику внедряют и поднимают. Это касается ceasefire. Сначала ceasefire (прекращение огня – ред.), а затем посмотрим. Очень ужасный случай для всех наших граждан. Сначала прекращение огня, а потом мы посмотрим. Кто вы? Ваши дети умирают, они там гибнут, рушатся ваши дома?», - сказал Зеленский.

Он отметил, что прекращение огня без надлежащих гарантий безопасности для Украины означает только подготовку к дальнейшей оккупации и угрозу ее независимости и суверенитету.

«Это называется сегодня "дивные эксперты". Иначе это не называется. Люди, которые не пережили войну, а пережили ее в книгах и в кино. Люди, имеющие годы или месяцы общения с путиным, объятия и т.д., но никогда с ним не воевали. Это и есть аналитика без глубокого понимания войны, ее последствий и рисков для себя», - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Президент подчеркнул, что Украине нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах.

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