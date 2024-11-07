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Нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах – Владимир Зеленский

15:35, 7 ноября 2024
Владимир Зеленский: нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах, объятия с путиным не помогут – некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже.
Нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах – Владимир Зеленский
Источник фото: president.gov.ua
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С момента июльского саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) состоялась значительная эскалация войны со стороны россии – привлечение северокорейских войск. Поэтому, Украине нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на пятом саммите ЕПС в Будапеште.

По словам Главы государства, концепция «мир благодаря силе» уже не раз доказывала свою реалистичность и эффективность, и сейчас она нужна снова. А все собравшиеся должны понимать, что хищники всегда требуют все большей и большей добычи.

«Мы защищаемся не от российских слов, а от российских нападений. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с путиным не помогут. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давлением его можно сдержать», – сказал он.

По словам Владимира Зеленского, лидеры стран должны подтолкнуть рф к справедливому миру, найти механизм для того, чтобы российские активы как можно скорее начали работать на Украину, и ограничить способность государства-агрессоры получать доходы от продажи нефти и ее возможность обходить санкции.

«Счет за эту войну нужно выставлять россиянам, а не Украине. Чтобы Россия больше не могла выдвигать свои фальшивые претензии всем вокруг – от стран Балтии до Балкан. Любая страна, любой лидер, уважающий международное право и сидящий за этим столом, должна понимать, что хищники всегда требуют все большей и большей добычи», – подчеркнул Президент.

Напомним, в Будапеште (Венгрия) проходит пятый саммит Европейского политического сообщества, основанный в 2022 году после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Первый саммит состоялся в октябре 2022 года в Чехии, второй – в июне прошлого года в Молдове, третий – в октябре в Испании, четвертый – в июле этого года в Великобритании.

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оружие Венгрия война Владимир Зеленский

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