Нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах – Володимир Зеленський

Володимир Зеленський: нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах, обійми з путіним не допоможуть – дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше.

Джерело фото: president.gov.ua

З моменту липневого саміту Європейської політичної спільноти (ЄПС) відбулася значна ескалація війни з боку росії – залучення північнокорейських військ. Відтак, Україні потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах.

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на п’ятому саміті ЄПС у Будапешті.

За словами Глави держави, концепція «мир завдяки силі» вже не раз доводила свою реалістичність та ефективність, і зараз вона потрібна знову. А всі присутні мають розуміти, що хижаки завжди вимагають щораз більшої й більшої здобичі.

«Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. Обійми з путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни й не зміниться. Тільки тиском можна його стримати», – сказав він.

За словами Володимира Зеленського, лідери країн мають підштовхнути рф до справедливого миру, знайти механізм для того, щоб російські активи якомога швидше почали працювати на Україну, та обмежити здатність держави-агресорки отримувати прибутки від продажу нафти і її можливість обходити санкції.

«Рахунок за цю війну треба виставляти росіянам, а не Україні. Щоб росія більше не могла висувати свої фальшиві претензії всім навколо – від країн Балтії до Балкан. Будь-яка країна, будь-який лідер, що поважає міжнародне право й сидить за цим столом, має розуміти, що хижаки завжди вимагають щораз більшої й більшої здобичі», – наголосив Президент.

Нагадаємо, у Будапешті (Угорщина) проходить п’ятий саміт Європейської політичної спільноти, яка була заснована у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Перший саміт відбувся у жовтні 2022 року в Чехії, другий – торік у червні в Молдові, третій – у жовтні в Іспанії, четвертий – цьогоріч у липні у Великій Британії.

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