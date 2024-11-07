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У Вінниці суд залишив під вартою водія вантажівки, який спричинив аварію, де загинуло 6 людей

22:00, 7 листопада 2024
Адвокат просив відправити підозрюваного на цілодобовий домашній арешт.
У Вінниці суд залишив під вартою водія вантажівки, який спричинив аварію, де загинуло 6 людей
Фото: поліція
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Вінницький апеляційний суд своїм рішенням залишив у силі запобіжний захід щодо підозрюваного у скоєнні ДТП, внаслідок якої загинули водій та п’ятеро пасажирів мікроавтобуса. Тож він надалі перебуватиме під вартою. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Хоча і він сам, і його адвокат просили скасувати ухвалу суду першої інстанції, а новим рішенням ВАС застосувати до підозрюваного цілодобовий домашній арешт. Серед аргументів – зокрема, такі: позитивна характеристика, відсутність судимості, проживання з батьками-пенсіонерами. Також захисник вважає, що сторона обвинувачення не довела ризики впливу на свідків, перешкоджання слідству та ймовірності вчинення нових злочинів тощо.

Як пояснив підозрюваний під час апеляційного розгляду, аварії він не пам’ятає, бо йому раптово стало зле за кермом.

Додамо, що ДТП сталася 16 жовтня поблизу Писарівки Вінницького району. Водій автопоїзда у складі машини «DAF» з напівпричепом нібито перетнув подвійну суцільну лінію горизонтальної дорожньої розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху й допустив зіткнення з автомобілем «Renault Trafic». Серед шістьох загиблих, до речі, – двоє неповнолітніх хлопців.

За таке діяння, яке є тяжким злочином, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

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ДТП Вінниця

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