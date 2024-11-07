В Виннице суд оставил под стражей водителя грузовика, который вызвал аварию, где погибли 6 человек

Адвокат просил отправить подозреваемого на круглосуточный домашний арест.

Винницкий апелляционный суд своим решением оставил в силе меру пресечения в отношении подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибли водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса. Поэтому он будет находиться под стражей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Хотя и он сам, и его адвокат просили отменить определение суда первой инстанции, а новым решением ВАС применить к подозреваемому круглосуточный домашний арест. Среди аргументов – в частности: положительная характеристика, отсутствие судимости, проживание с родителями-пенсионерами. Также защитник считает, что сторона обвинения не доказала риска влияния на свидетелей, препятствования следствию и вероятности совершения новых преступлений.

Как объяснил подозреваемый во время апелляционного разбирательства, аварии он не помнит, потому что ему внезапно стало плохо за рулем.

Добавим, что ДТП произошло 16 октября вблизи Писаревки Винницкого района. Водитель автопоезда в составе машины DAF с полуприцепом якобы пересек двойную сплошную линию горизонтальной дорожной разметки, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Renault Trafic. Среди шести погибших, кстати, – двое несовершеннолетних парней.

За такое деяние, являющееся тяжким преступлением, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.