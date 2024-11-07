В Киеве судили псевдоволонтера, который обворовывал пенсионеров

Суд приговорил мошенника к 5 годам 6 месяцам тюрьмы за кражи у пожилых людей.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве к 5,5 годам заключения судили мужчину, который, представляясь волонтером от Киевской городской администрации, совершал кражи в квартирах пенсионеров. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что обвиняемый, выдавая себя за волонтера, предлагал пенсионерам материальную помощь от мэра столицы. В апреле он наведался к 76-летнему киевлянину, убедив пожилого мужчину в оказании помощи и получив доступ к его квартире. Пока пенсионер искал документы, злоумышленник похитил кошелек со сбережениями.

При публичном поддержании обвинения Святошинской окружной прокуратурой на основании доказательств мужчину признали виновным в нарушении ч. 4 ст. 185 УК Украины. Суд приговорил его к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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