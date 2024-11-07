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У Києві судили псевдоволонтера, який обкрадав пенсіонерів

20:56, 7 листопада 2024
Суд засудив шахрая до 5 років 6 місяців в’язниці за крадіжки у літніх людей.
У Києві судили псевдоволонтера, який обкрадав пенсіонерів
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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У Києві до 5,5 років ув’язнення судили чоловіка, який, представляючись волонтером від Київської міської адміністрації, вчиняв крадіжки у квартирах пенсіонерів. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що обвинувачений, видаючи себе за волонтера, пропонував пенсіонерам матеріальну допомогу від мера столиці. У квітні він навідався до 76-річного киянина, переконавши літнього чоловіка у наданні допомоги та отримавши доступ до його квартири. Поки пенсіонер шукав документи, зловмисник викрав гаманець із заощадженнями.

За публічного підтримання обвинувачення Святошинською окружною прокуратурою на підставі доказів чоловіка визнали винним у порушенні ч. 4 ст. 185 КК України. Суд засудив його до 5 років і 6 місяців позбавлення волі.

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