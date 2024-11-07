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Обрано голову Березівського районного суду Одеської області

20:21, 7 листопада 2024
Суд очолив Ігор Римар.
Обрано голову Березівського районного суду Одеської області
Будівля Березівського районного суду Одеської області
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За результатами таємного голосування зборів суддів Березівського районного суду Одеської області, які відбулись 7 листопада, суддю Ігоря  Римаря обрано головою суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області. 

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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