Обрано голову Березівського районного суду Одеської області

За результатами таємного голосування зборів суддів Березівського районного суду Одеської області, які відбулись 7 листопада, суддю Ігоря Римаря обрано головою суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.
Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.
Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.
Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.
Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.
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