Обрано голову П'ятого апеляційного адміністративного суду

Головою П'ятого апеляційного адміністративного суду обрано Степана Домусчі.

Фото: 5aa.court.gov.ua

У понеділок, 23 вересня, у П’ятому апеляційному адміністративному суді відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову суду.

За результатами таємного голосування Зборів суддів, головою П’ятого апеляційного адміністративного суду обрано Домусчі Степана Дмитровича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину.

Ще ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

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