У Києві жінка вдарила ножем нову дівчину колишнього

Жінка на Оболоні вдарила суперницю ножем через конфлікт за дитину.

У Києві 33-річна жінка затримана за напад на нову партнерку свого колишнього чоловіка. Інцидент стався в Оболонському районі під час зустрічі, на якій обговорювали питання виховання спільної дитини. Про це повідомила поліція Києва.

Згідно з повідомленням поліції, жінка прийшла на зустріч разом зі своїм колишнім партнером, але також була присутня і його нова дівчина. Конфлікт між жінками швидко переріс у бійку, під час якої нападниця дістала ніж і вдарила свою суперницю в живіт. Потерпілу госпіталізували з проникаючим ножовим пораненням.

На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група та швидка допомога. Поліція отримала виклик від чоловіка, який повідомив, що його колишня партнерка отримала ножове поранення.

33-річну жінку затримали, і їй вже оголосили підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. За дане правопорушення підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.

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