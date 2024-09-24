В Киеве женщина ударила ножом новую девушку бывшего

Женщина на Оболони ударила соперницу ножом из-за конфликта за ребенка.

В Киеве 33-летняя женщина задержана за нападение на новую партнершу своего бывшего мужа. Инцидент произошел в Оболонском районе во время встречи, на которой обсуждали вопросы воспитания общего ребенка. Об этом сообщила полиция Киева.

Согласно сообщению полиции, женщина пришла на встречу вместе со своим бывшим партнером, но также присутствовала и его новая девушка. Конфликт между женщинами быстро перерос в драку, во время которой нападавшая достала нож и ударила свою соперницу в живот. Потерпевшую госпитализировали с проникающим ножевым ранением.

На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа и скорая помощь. Полиция получила вызов от мужчины, который сообщил, что его бывшая партнерша получила ножевое ранение.

33-летнюю женщину задержали, и ей уже объявили подозрение по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. За данное правонарушение подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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