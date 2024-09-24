На войне погиб адвокат из Киевской области

Александр Бойко погиб в результате ракетного удара врага в районе города Доброполье Донецкой области.

Фото: facebook.com/radakiobl

20 сентября во время выполнения боевого задания по защите независимости и территориальной целостности Украины в результате ракетного удара в районе города Доброполье Донецкой области погиб адвокат Бойко Александр Анатольевич. Об этом сообщил Совет адвокатов Киевской области.

Александр погиб вместе с двумя собратьями, с которыми вместе служил в ВСУ.

«Александр был не только высококвалифицированным адвокатом и надежным партнером по работе, но и человеком с большим сердцем. Он всегда отстаивал правду и справедливость, помогал тем, кто нуждался в защите, и никогда не боялся брать на себя ответственность.

С начала антитеррористической операции на востоке Украины он активно защищал наше государство, а с 2023 вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, где с честью служил до последнего дыхания.

Его самоотверженность и жертвенность оставляют след в сердцах каждого из нас. Он отдал свою жизнь за нашу свободу и независимость.

Разделяем печаль и горе семьи и низко склоняем головы в скорби.

Вечная память и честь Герою! Искренние соболезнования коллегам и близким!», - говорится в сообщении.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Александра Анатольевича.