В Киеве стартует масштабная реконструкция парка «Наталка» за 20 млн гривен

В парке «Наталка» появится новая детская площадка и современная инфраструктура.

Источник фото: MESTA

В парке «Наталка» в Оболонском районе Киева планируют провести масштабную реконструкцию, стоимость которой составит более 20 миллионов гривен. Тендер на выполнение работ объявило коммунальное учреждение «Киевзеленстрой» в системе публичных закупок Prozorro.

Согласно планам, ремонт в парке должен быть завершен до 25 декабря 2024 года, а ожидаемая стоимость работ составляет 20 млн 882 тысячи 484 грн. Аукцион, в рамках которого состоится отбор подрядчика, запланирован на 1 октября.

Среди основных мероприятий реконструкции - обустройство новой детской площадки «Хоббитонов», которая будет включать карусели, качели, искусственный газон и резиновое покрытие. Также предусмотрено обновление тротуарной плитки, установка нового металлического ограждения, а также проведение отделочных и электромонтажных работ.

Кроме того, проект предусматривает строительство пункта заправки водой для поливочных машин и капитальной помповой станции с водозаборными конструкциями. Реконструкция призвана улучшить инфраструктуру парка и создать комфортные условия для отдыха жителей района.

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