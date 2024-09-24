У Києві стартує масштабна реконструкція парку «Наталка» за 20 млн гривень

У парку «Наталка» з’явиться новий дитячий майданчик та сучасна інфраструктура.

Джерело фото: MESTA

У парку «Наталка» в Оболонському районі Києва планують провести масштабну реконструкцію, вартість якої складе понад 20 мільйонів гривень. Тендер на виконання робіт оголосив комунальний заклад «Київзеленбуд» у системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з планами, ремонт у парку має бути завершено до 25 грудня 2024 року, а очікувана вартість робіт становить 20 млн 882 тисячі 484 грн. Аукціон, в рамках якого відбудеться відбір підрядника, запланований на 1 жовтня.

Серед основних заходів реконструкції — облаштування нового дитячого майданчика «Хобітонів», який включатиме каруселі, гойдалки, штучний газон та гумове покриття. Також передбачено оновлення тротуарної плитки, встановлення нової металевої огорожі, а також проведення оздоблювальних та електромонтажних робіт.

Крім того, проект передбачає будівництво пункту заправки водою для поливальних машин та капітальної помпової станції з водозабірними конструкціями. Реконструкція покликана покращити інфраструктуру парку та створити комфортні умови для відпочинку жителів району.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.