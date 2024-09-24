На Закарпатті викрили командира батальйону, який за хабарі залишав військових служити в тилу, — ДБР

Командир запропонував підлеглим заплатити за можливість служити на Закарпатті.

На Закарпатті викрили командира батальйону однієї з військових частин, який за хабарі залишав військовослужбовців служити в тилу. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Частина особового складу мала перейти у підрозділ, який виконуватиме завдання у районі бойових дій, решта – залишитись на Західній Україні. Командир запропонував підлеглим заплатити за можливість залишитися в тилу», — зазначили в ДБР.

Підозрюваний залучив довіреного військовослужбовця, який мав отримувати кошти від солдатів.

Правоохоронці задокументували отримання від одного з підлеглих 1300 доларів за включення його до списку «тиловиків». Платили за місце в роті охорони й інші військовослужбовці, усі деталі наразі встановлюють правоохоронці.

За даними, спільник командира отримав 300 тисяч гривень на власні банківські рахунки, а також близько 30 тисяч доларів готівкою.

20 вересня командира батальйону, а також його спільника було затримано.

Обом фігурантам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, з конфіскацією майна.

Зловмисникам суд обрав запобіжні заходи – тримання під вартою.

Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних до оборудки осіб.

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