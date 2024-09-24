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Зарахування роботи особи за сумісництвом на керівних посадах на підприємствах, в установах та організаціях до досвіду роботи — роз’яснення НАДС

16:29, 24 вересня 2024
У НАДС зазначили, що робота особи за сумісництвом на керівних посадах підприємств та здійснення нею організаційно-розпорядчих функцій може бути зарахована до досвіду роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій для зайняття посади державної служби категорії «Б» у держоргані.
Зарахування роботи особи за сумісництвом на керівних посадах на підприємствах, в установах та організаціях до досвіду роботи — роз’яснення НАДС
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Національне агентство України з питань державної служби пояснило питання зарахування роботи особи за сумісництвом на керівних посадах на підприємствах, в установах та організаціях до досвіду роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій для зайняття посади державної служби категорії «Б» у державному органі. Про це йдеться у роз’ясненні НАДС від 23 вересня 2024 р. № 185 р/з.

Згідно з частиною другою статті 20 Закону № 889 особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б», повинна відповідати таким загальним вимогам:

для посад категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його апараті — досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» a6o досвід служби в органах місцевого самоврядування, a6o досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою;

для посад категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однією a6o кількох областей, міста Києва a6o Севастополя, та його апараті — досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» a6o досвід служби в органах місцевого самоврядування, a6o досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою;

для посад категорії «Б» в іншому державному органі, крім тих, що зазначені у пунктах 2 i 3 цієї частини, — досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» a6o досвід служби в органах місцевого самоврядування, a6o досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою.

Законодавство про державну службу не містить визначення поняття «досвід роботи», оскільки це є загальновживаним виразом.

До досвіду роботи включається час перебування на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

Законодавством не передбачено вимог, за якими можна ідентифікувати особу, яка займає керівну посаду, а також не встановлено заборони включення до досвіду роботи часу перебування на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності особи за сумісництвом. Згідно інформації, викладеної у відповідях на запитання 25 розділу «Cy6’екти декларування» роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 29 грудня 2021 року № 11, адміністративно-господарські функції (обов'язки) — це обов'язки з управління a6o розпорядження державним, комунальним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в різному обсязі с у начальників планово-господарських, постачальницьких, фінансових відділів i служб, їхніх заступників, керівників відділів підприємств тощо.

Організаційно-розпорядчі функції (обов'язки) — це обов'язки щодо здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, комунальних підприємств, установ, організацій, структурних підрозділів, їхні заступники, особи, які керують ділянками робіт.

Отже, під керівною посадою можна розуміти посаду, до основних обов'язків за якою належить здійснення організаційно-розпорядчих чи адміністративно- господарських функцій.

Положеннями Закону № 889 не встановлено який саме досвід роботи мас мати особа, яка претендує на зайняття відповідної посади державної служби: отриманий за основним місцем роботи чи за сумісництвом.

Таким чином, робота особи за сумісництвом на керівних посадах підприємств, установ, організацій та здійснення нею організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій може бути зарахована до досвіду роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій для зайняття посади державної служби категорії «Б» у державному органі.

У НАДС додають, що найменування посад (професій) працівників визначаються відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327.

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