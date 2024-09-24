Цієї осені українці востаннє переведуть годинники на зимовий час

У ніч з 26 на 27 жовтня Україна переведе годинники востаннє.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», годинники в Україні більше не переводитимуть на літній чи зимовий час, оскільки 16 липня Верховна Рада ухвалила загалом як Закон законопроект про обчислення часу в Україні №4201.

Цієї осені українці переведуть годинники на зимовий час востаннє. У ніч із 26 на 27 жовтня стрілки годинників о 04:00 будуть переведені на одну годину назад, що подарує додаткову годину сну. Проте, як повідомляється, це останній раз, коли країна буде здійснювати перехід часу.

Причиною скасування стали дослідження, які свідчать про негативний вплив зміни часу на здоров'я людей. Зокрема, переведення годинників спричиняє втомлюваність, безсоння, підвищує ризик серцевих нападів та навіть депресій. Також зазначається, що у перші дні після переходу зростає кількість ДТП через зниження концентрації уваги.

Крім того, дослідження показують, що переведення годинників не сприяє значній економії електроенергії, як це вважалося раніше. Тож рішення Верховної Ради спрямоване на збереження здоров'я громадян та підвищення безпеки на дорогах.

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