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Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко розповів, чому держслужбовцям та військовим заборонили користуватися Telegram на службі

15:35, 24 вересня 2024
У Telegram зберігається інформація після вашого листування, навіть якщо ви стерли листування з іншою особою.
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко розповів, чому держслужбовцям та військовим заборонили користуватися Telegram на службі
Фото: detector.media
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури. Однак ця заборона не стосується персональних смартфонів. Також державні органи можуть залишити свої офіційні канали у Telegram.

Голова Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко розповів, чому було прийнято таке рішення.

«Ніколи щодо телеграму не можна було дати гарантій, де зберігається інформація після вашого листування, навіть якщо ви стерли листування з іншою особою. Частина серверів телеграма досі знаходиться на території росії, частина серверів попередньо знаходиться в Дубаї. Відповідно, чи контролюють ці сервери, чи мають до них доступ російські спецслужби, чи ні — невідомо, — сказав він у ефірі телемарафону.

Те, що листування зберігається на зовнішніх серверах, міг помітити будь-хто, хто змінював смартфон і заходив після того у свій акаунт з іншого смартфону.

«Підтягуються документи і файли, які ви надсилали іншій людині, якщо ви не почистили переписку з нею. Безпосередньо ця інформація зберігається. Використання телеграма як месенджера не для читання новин, а саме для спілкування як месенджера людьми, які працюють на державу військовослужбовцями становить потенційну небезпеку, — зазначив Коваленко.

З огляду на це йдеться про заборону пересилати у телеграмі службові документи та вести листування у цьому месенджері про службові справи.

Він зазначив, що вже від 2022 року військові припинили використовувати Telegram, перейшовши переважно на Signal та WhatsApp.

«Що стосується використання у службових цілях, наприклад ведення офіційних телеграм-каналів державних органів, то воно не заборонене, — пояснив голова Центру протидії дезінформації РНБО України.

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