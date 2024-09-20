Рішення про заборону користування Telegram не стосується ваших персональних смартфонів – керівник ЦПД РНБО

Якщо простими словами, державні службовці, військові, співробітники критичної інфраструктури не мають використовувати Telegram на службових комп‘ютерах.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснив рішення стосовно заборони встановлення та користування Telegram для працівників державних органів та військовослужбовців.

«Щодо Telegram. Мова йде про службові пристрої. Якщо простими словами, державні службовці, військові, співробітники критичної інфраструктури не мають використовувати Telegram на службових комп‘ютерах.

Я раніше говорив, що пересилання робочих документів через телеграм з робочих пристроїв несе ризики.

Зараз це колективне рішення. Але воно не стосується ваших персональних смартфонів» - підкреслив він.

Нагадаємо, що 20 вересня РНБО повідомило, що було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури.

Це рішення ухвалив Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК). Текст рішення наразі не опубліковано.

Автор: Наталя Мамченко

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