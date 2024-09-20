Решение о запрете использования Telegram не касается ваших персональных смартфонов – руководитель ЦПИ СНБО

Если простыми словами, государственные служащие, военные, сотрудники критической инфраструктуры не должны использовать Telegram на служебных компьютерах.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснил решение о запрете установления и использования Telegram для работников государственных органов и военнослужащих.

«О Telegram. Речь идет о служебных устройствах. Если простыми словами, государственные служащие, военные, сотрудники критической инфраструктуры не должны использовать Telegram на служебных компьютерах.

Я раньше говорил, что пересылка рабочих документов через телеграм с рабочих устройств несет риски.

Сейчас это коллективное решение. Но оно не касается ваших персональных смартфонов», - подчеркнул он.

Напомним, что 20 сентября СНБО сообщил, что было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры.

Это решение было принято Национальным координационным центром кибербезопасности (НКЦК). Текст решения пока не опубликован.

Автор: Наталья Мамченко

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