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Решение о запрете использования Telegram не касается ваших персональных смартфонов – руководитель ЦПИ СНБО

13:35, 20 сентября 2024
Если простыми словами, государственные служащие, военные, сотрудники критической инфраструктуры не должны использовать Telegram на служебных компьютерах.
Решение о запрете использования Telegram не касается ваших персональных смартфонов – руководитель ЦПИ СНБО
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Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснил решение о запрете установления и использования Telegram для работников государственных органов и военнослужащих.

«О Telegram. Речь идет о служебных устройствах. Если простыми словами, государственные служащие, военные, сотрудники критической инфраструктуры не должны использовать Telegram на служебных компьютерах.

Я раньше говорил, что пересылка рабочих документов через телеграм с рабочих устройств несет риски.

Сейчас это коллективное решение. Но оно не касается ваших персональных смартфонов», - подчеркнул он.

Напомним, что 20 сентября СНБО сообщил, что было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры.

Это решение было принято Национальным координационным центром кибербезопасности (НКЦК). Текст решения пока не опубликован.

Автор: Наталья Мамченко 

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Решение о запрете использования Telegram не касается ваших персональных смартфонов – руководитель ЦПИ СНБО

Если простыми словами, государственные служащие, военные, сотрудники критической инфраструктуры не должны использовать Telegram на служебных компьютерах.

Работникам государственных органов и военнослужащим запретили пользоваться Telegram – СНБО

Принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры – СНБО.

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