Работникам государственных органов и военнослужащим запретили пользоваться Telegram – СНБО

Принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры – СНБО.

Совет национальной безопасности и обороны 20 сентября сообщает, что для работников государственных органов и военнослужащих теперь запрещено пользование Telegram.

В частности, было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры.

«НКЦК принял решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры

19 сентября состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) – ключевого органа координации и контроля в области кибербезопасности.

В заседании приняли участие руководящий состав Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной полиции Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Министерства обороны Украины, Национального банка Украины, Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства иностранных дел Украины, разведывательных органов, руководство регуляторных органов в сфере электронных коммуникаций, а также народные депутаты Украины.

В начале заседания Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко отметил важность объединения усилий для усиления национальной безопасности и эффективного противодействия угрозам в киберпространстве.

Ключевой темой заседания было обсуждение угроз национальной безопасности, связанных с использованием мессенджера Telegram, особенно во время полномасштабной войны России против Украины.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений, а также их персональных данных.

«Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram – это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности», – подчеркнул он.

Представители СБУ и ГШ ВСУ отметили, что Telegram активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установки геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и т.д.

«В целях минимизации этих угроз было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры.

Исключение будут составлять только лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей» - указывает СНБО.

Заметим, что в заседании также принял участие депутат, председатель комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин, который был соавтором идеи об ограничении соцсети в Украине.

Также с целью улучшения взаимодействия в реагировании на такие угрозы участники поддержали инициативу создания в области центра обмена и анализа информацией о киберугрозах с использованием лучших европейских практик, в частности по модели ISAC. Кроме того, были рассмотрены вопросы и приняты решения по обеспечению непрерывной работы электронных коммуникационных сетей при отключении электроэнергии.

Принят ряд решений, направленных на развитие сферы кибербезопасности в государстве. Среди них – создание национальной инициативы по содействию усилению роли женщин в кибербезопасности и обеспечению гендерного равенства, а также внедрение автоматизированной платформы по мониторингу реализации Стратегии кибербезопасности Украины (CyberTracker), что позволит улучшить стратегическое планирование в этой сфере. Также некоторые вопросы, направленные на укрепление национальной киберустойчивости, были рассмотрены в закрытом режиме, отметили в СНБО.

Автор: Наталья Мамченко

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