Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Работникам государственных органов и военнослужащим запретили пользоваться Telegram – СНБО

13:04, 20 сентября 2024
Принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры – СНБО.
Работникам государственных органов и военнослужащим запретили пользоваться Telegram – СНБО
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет национальной безопасности и обороны 20 сентября сообщает, что для работников государственных органов и военнослужащих теперь запрещено пользование Telegram.

В частности, было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры.

«НКЦК принял решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры

19 сентября состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) – ключевого органа координации и контроля в области кибербезопасности.

В заседании приняли участие руководящий состав Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной полиции Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Министерства обороны Украины, Национального банка Украины, Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства иностранных дел Украины, разведывательных органов, руководство регуляторных органов в сфере электронных коммуникаций, а также народные депутаты Украины.

В начале заседания Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко отметил важность объединения усилий для усиления национальной безопасности и эффективного противодействия угрозам в киберпространстве.

Ключевой темой заседания было обсуждение угроз национальной безопасности, связанных с использованием мессенджера Telegram, особенно во время полномасштабной войны России против Украины.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений, а также их персональных данных.

«Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram – это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности», – подчеркнул он.

Представители СБУ и ГШ ВСУ отметили, что Telegram активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установки геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и т.д.

«В целях минимизации этих угроз было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры.

Исключение будут составлять только лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей» - указывает СНБО.

Заметим, что в заседании также принял участие депутат, председатель комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин, который был соавтором идеи об ограничении соцсети в Украине.

Также с целью улучшения взаимодействия в реагировании на такие угрозы участники поддержали инициативу создания в области центра обмена и анализа информацией о киберугрозах с использованием лучших европейских практик, в частности по модели ISAC. Кроме того, были рассмотрены вопросы и приняты решения по обеспечению непрерывной работы электронных коммуникационных сетей при отключении электроэнергии.

Принят ряд решений, направленных на развитие сферы кибербезопасности в государстве. Среди них – создание национальной инициативы по содействию усилению роли женщин в кибербезопасности и обеспечению гендерного равенства, а также внедрение автоматизированной платформы по мониторингу реализации Стратегии кибербезопасности Украины (CyberTracker), что позволит улучшить стратегическое планирование в этой сфере. Также некоторые вопросы, направленные на укрепление национальной киберустойчивости, были рассмотрены в закрытом режиме, отметили в СНБО.

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Работникам государственных органов и военнослужащим запретили пользоваться Telegram – СНБО

Принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры – СНБО.

На культуру и медиапространство – 9,6 млрд грн, на дороги – 42,3 млрд грн — министр финансов представил в парламенте проект бюджета-2025

На Государственный дорожный фонд предусмотрено 43,2 млрд грн, из которых 24,35 млрд грн пойдут на выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или под государственные гарантии развития сети автомобильных дорог общего пользования.

В отдельных судах нет канализации, люди должны ютиться в жару в коридорах, а бомбоубежища – в километре: делегаты съезда судей задались вопросом, чем занимается ГСА

Во время съезда судьи задались вопросом, эффективно ли работает ГСА, и почему съезд судей избирает членов ВСП и судей КСУ, но не имеет права избрать председателя Государственной судебной администрации.

Право на получение повышения к пенсии для лиц, проживающих на территории радиоактивного загрязнения – позиция Верховного Суда

Верховный Суд обратил внимание, что для признания за лицом права на получение повышения к пенсии как неработающего пенсионера, проживающего на территории радиоактивного загрязнения, важное значение имеет легитимность регистрации на такой территории.

Премия по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности устанавливается только тем госслужащим, которые получили отличную оценку – НАДС

Чтобы заслужить премию за 2024 год, государственным служащим нужно эффективно и качественно работать.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    в.о. голови Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду