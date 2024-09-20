На культуру и медиапространство – 9,6 млрд грн, на дороги – 42,3 млрд грн — министр финансов представил в парламенте проект бюджета-2025

На Государственный дорожный фонд предусмотрено 43,2 млрд грн, из которых 24,35 млрд грн пойдут на выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или под государственные гарантии развития сети автомобильных дорог общего пользования.

Министр финансов Сергей Марченко 20 сентября представил в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2025 год (законопроект 12000). Депутаты за него не голосовали, а только заслушали. Далее начинается отсчет времени для подачи правок.

Так, в проекте Государственного бюджета Украины на 2025 год общий ресурс на национальную безопасность и оборону на 2025 год предусмотрен в сумме 2,223 триллиона гривен, или 26,3 процента ВВП, в том числе:

расходы из общего фонда – 2,041 триллиона гривен (+ 499 млрд гривен к 2024 году), из которых на:

денежное довольствие и заработную плату (с начислениями) в сумме 1,152 триллиона грн, что на 85,7 млрд грн больше 2024 года;

развитие вооружения, военной и специальной техники в сумме 574,9 млрд грн (что на 263,8 млрд грн больше 2024), из которых на развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса - 7,7 млрд грн и т.д.

Резервный фонд (в частности, дороги для военных нужд) составит 43,9 млрд грн.

На Государственный дорожный фонд предусмотрено 43,2 млрд. грн.

Как поясняет Минфин в приложенных в бюджет документах, для обеспечения реализации государственной политики дорожно-транспортной инфраструктуры в 2025 году запланировано направить средства государственного дорожного фонда и государственного фонда внутренних водных путей, созданных в составе специального фонда Государственного бюджета Украины.

Государственный дорожный фонд в 2025 году предусмотрен в объеме 43,2 млрд гривен. Распределение средств государственного дорожного фонда в 2025 году предусматривается по следующим направлениям:

выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или под государственные гарантии на развитие сети автомобильных дорог общего пользования – 24,35 млрд грн;

развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения – 11,3 млрд грн. (60% поступлений государственного дорожного фонда);

субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах – 6,6 млрд. грн.

На культуру и медиапространство предлагают выделить 9,6 млрд. грн. А именно, на

функционирование и развитие общественного медиа; информационную безопасность и защиту инфопространства – 3,9 млрд грн

создание условий для развития личности, повышения культурного уровня и эстетического воспитания граждан – 2,1 млрд грн

развитие украинской культуры путем поддержки театров и концертных организаций – 2 млрд. грн.

Как отмечает Минфин, эти 9,6 млрд грн будут направлены, в том числе:

создание благоприятных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества, поддержание культурного разнообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство, создание условий для возвращения художников из-за границы;

обеспечение государственной поддержки развития и применения украинского языка во всех областях общественной жизни;

поддержку функционирования и развития общественного медиа;

осуществление мер в сфере информационной безопасности Украины, выявление, реагирование и противодействие дезинформации и манипулятивной информации, деструктивной пропаганде и т.д.

Также на функционирование иностранных дипломатических учреждений Украины предусмотрено 6,7 млрд грн. На обеспечение международного позитивного имиджа и проведение внешней политики Украины 698 млн грн. На вклады Украины в международные организации 460 млн грн.

Автор: Наталья Мамченко

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