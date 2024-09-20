На культуру та медіапростір – 9,6 млрд грн, на дороги – 42,3 млрд грн — міністр фінансів представив в парламенті проект бюджету-2025

На Державний дорожній фонд передбачено 43,2 млрд грн, з яких 24,35 млрд грн підуть на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

Міністр фінансів Сергій Марченко 20 вересня представив у Верховній Раді проект Державного бюджету на 2025 рік (законопроект 12000). Депутати за нього не голосували, а лише заслухали. Далі починається відлік часу для подання правок.

Так, у проекті Державного бюджету України на 2025 рік загальний ресурс на національну безпеку і оборону на 2025 рік передбачено у сумі 2,223 трильйони грн, або 26,3 відсотка ВВП, у тому числі:

видатки із загального фонду – 2,041 трильйони грн (+ 499 млрд грн до 2024 року), з яких на:

грошове забезпечення та заробітну плату (з нарахуваннями) у сумі 1,152 трильйони грн, що на 85,7 млрд грн більше 2024 року;

розвиток озброєння, військової та спеціальної техніки у сумі 574,9 млрд грн (що на 263,8 млрд грн більше 2024 року), з яких на розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу - 7,7 млрд грн тощо.

Резервний фонд (зокрема, дороги для військових потреб) складатиме 43,9 млрд грн.

На Державний дорожній фонд передбачено 43,2 млрд грн.

Як пояснює Мінфін у доданих до бюджету документах, для забезпечення реалізації державної політики дорожньо-транспортної інфраструктури у 2025 році заплановано спрямувати кошти державного дорожнього фонду та державного фонду внутрішніх водних шляхів, створених у складі спеціального фонду Державного бюджету України.

Державний дорожній фонд у 2025 році передбачено в обсязі 43,2 млрд гривень. Розподіл коштів державного дорожнього фонду у 2025 році передбачається за такими напрямами:

виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування – 24,35 млрд грн;

розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення – 11,3 млрд грн (60% надходжень державного дорожнього фонду);

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 6,6 млрд грн тощо.

На культуру та медіапростір пропонують виділити 9,6 млрд грн. А саме, на

функціонування та розвиток суспільного медіа; інформаційну безпеку та захист інфопростору – 3,9 млрд грн

створення умов для розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян 2,1 млрд грн

розвиток української культури шляхом підтримки театрів і концертних організацій 2 млрд грн.

Як зазначає Мінфін, ці 9,6 млрд грн будуть спрямовані, зокрема на:

створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, підтримку культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір, створення умов для повернення митців з-за кордону;

забезпечення державної підтримки розвитку і застосування української мови в усіх сферах суспільного життя;

підтримку функціонування та розвиток суспільного медіа;

здійснення заходів у сфері інформаційної безпеки України, виявлення, реагування та протидію дезінформації та маніпулятивній інформації, деструктивній пропаганді тощо.

Також на функціонування закордонних дипломатичних установ України передбачено 6,7 млрд грн. На забезпечення міжнародного позитивного іміджу та проведення зовнішньої політики України 698 млн грн. На внески України до міжнародних організацій 460 млн грн.

Автор: Наталя Мамченко

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