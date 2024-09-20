ЗСУ отримають унікальний всюдихід-амфібію

Міноборони України схвалило постачання амфібії «ТАХА» для ЗСУ.

Джерело фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України дозволило постачання унікального всюдихода-амфібії «ТАХА» до Збройних Сил України. Ця українська розробка здатна ефективно працювати на різноманітних місцевостях, включаючи перехід з води на кригу. Про це повідомили у відомстві.

Основні переваги «ТАХА» включають:

Здатність долати перешкоди висотою понад 1 метр.

Перевезення до 1 тонни вантажу або до 10 пасажирів.

Швидкість: до 40 км/год на суші та до 6 км/год на воді.

Автономність роботи на одній заправці — понад дві доби.

Крім того, «ТАХА» має низький тиск на поверхню, що дозволяє їй рухатися по сипучих та нестабільних ґрунтах, залишаючи сліди менші, ніж від людської ноги. Ця амфібія обіцяє значно покращити мобільність та ефективність українських військових підрозділів у різних умовах.

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