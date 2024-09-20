У Канаді жінка випадково забризкала сусіда з водяного пістолета — за «озброєний напад» вона постане перед судом

58-річній жінці висунули обвинувачення в нападі зі зброєю після того, як вона нібито випадково бризнула сусіду в груди водяним пістолетом під час гри з дитиною.

У Канаді 58-річна жінка випадково бризнула сусідові в груди з водяного пістолета. Тепер її обвинувачують у нападі із застосуванням зброї. Про це повідомляє Oddity Central.

Зазначається, що 1 вересня Венді Вашік із Онтаріо гралася з дітьми на задньому дворі, коли випадково вистрілила з водяного пістолета в груди сусідові, який косив траву.

Жінка стверджує, що одразу ж вибачилась, але чоловік продовжував кричати на неї і зателефонував до поліції, щоб повідомити, що він зазнав «фізичного нападу».

Правоохоронці приїхали на виклик і встановили, що двоє людей брали участь у «суперечці», в результаті якої жертва зазнала фізичного насильства.

За словами жінки, поліція навіть не попросила показати водяний пістолет, перш ніж пред'явити їй обвинувачення.

«Вони не задали мені жодного запитання. Вони не попросили показати водяний пістолет. Жодного запитання... Мій чоловік не вірив», - пожалілася жінка.

На прохання журналістів підтвердити, що зброєю, яка використовувалася під час нападу, був саме водяний пістолет, представник поліції провінції Онтаріо відповів, що «недоречно» коментувати деталі справи. Однак жінка наполягає на тому, що вона гралася з дитячим водяним пістолетом, довжина якого не перевищувала довжини її передпліччя.

Сім'я канадійки намагається зібрати гроші на її юридичні витрати, оскільки вона має постати перед судом 24 вересня.

Однак збір ускладнюється, бо сторінка на GoFundMe, яка зібрала понад $12 000, була видалена, оскільки її звинувачення «технічно є кримінальним», а платформа не дозволяє збирати кошти на такі справи. Сім'я пробує альтернативні варіанти, оскільки не знає, як довго триватиме їхня судова тяганина.

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