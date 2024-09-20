Стало відомо, чому виник смог в Києві і чи винна погода

Вітер та опади 25 та 27 вересня можуть покращити якість повітря, - синоптик Наталія Діденко.

Як відомо, 20 вересня Київ увійшов в п’ятірку світового рейтингу по забрудненості повітря. За словами синоптика Наталії Діденко, наразі в Україні домінує антициклон, без дощів та панує маловітряна погод, що прияє зависанню пилу і суттєво погіршує якість повітря у столиці.

Вітер та дощі, які очікуються в Україні 25 та 27 вересня можуть покращити якість повітря.

"Антициклон на ім'я Serkan, а, точніше, його відроги, охоплюють своїм впливом всю Україну. Тому повсюди буде сухо та майже штиль, хіба на півдні вітряно. Якщо домінує антициклон, без дощів та маловітряно - це, на жаль, сприяє зависанню пилу і суттєво погіршує якість повітря", - пояснила синоптик.

Діденко додала, що 25 вересня очікується посилення вітру в Києві, що дає надію на розсотування повітря. Опади у вигляді дощів можливі тільки з 27, 28 вересня.

"Не варто думати, що аж вітер 25-го та дощ 27-го покращать ситуацію. Вона, ситуація, може покращитися значно раніше", – резюмували Наталія Діденко.

Нагадаємо, що навихідних ситуація з повітрям може ще погіршиться через пожежі у Київській області. Речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан повідомила, що зараз у Вишгородському районі є один осередок пожежі. Йдеться про ділянку площею до 2 гектарів. За словами Рубан, за статистикою, пік пожеж припадає саме на вихідні дні.

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