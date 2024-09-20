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Стало известно, почему возник смог в Киеве и виновата ли погода

12:46, 20 сентября 2024
Ветер и осадки 25 и 27 сентября могут улучшить качество воздуха, – синоптик Наталья Диденко.
Стало известно, почему возник смог в Киеве и виновата ли погода
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Как известно, 20 сентября Киев вошел в пятерку мирового рейтинга по загрязненности воздуха. По словам синоптика Натальи Диденко, сейчас в Украине доминирует антициклон, без дождей и царит маловетренная погода, что придает зависанию пыли и существенно ухудшает качество воздуха в столице.

Ветер и дожди, которые ожидаются в Украине 25 и 27 сентября, могут улучшить качество воздуха.

"Антициклон по имени Serkan, а, точнее, его отроги, охватывают своим влиянием всю Украину. Поэтому повсюду будет сухо и почти штиль, разве что на юге ветрено. Если доминирует антициклон, без дождей и маловетренно - это, к сожалению, способствует зависанию пыли и существенно ухудшает качество воздуха", – пояснила синоптик.

Диденко добавила, что 25 сентября ожидается усиление ветра в Киеве, что дает надежду на рассотку воздуха. Осадки в виде дождей возможны только с 27, 28 сентября.

"Не стоит думать, что ветер 25-го и дождь 27-го улучшат ситуацию. Она, ситуация, может улучшиться значительно раньше", - резюмировали Наталья Диденко.

Напомним, что на выходных ситуация с воздухом может еще ухудшиться из-за пожаров в Киевской области. Спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила, что сейчас в Вышгородском районе есть одна ячейка пожара. Речь идет о участке площадью до 2 гектаров. По словам Рубан, по статистике, пик пожаров приходится именно на выходные.

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