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Два опасных компонента обнаружили в воздухе в Киеве — назвали самые загрязненные районы

12:10, 20 сентября 2024
По результатам исследований атмосферного воздуха, превышение сернистого ангидрида и оксида углерода зафиксировано в Оболонском, Деснянском и Подольском районах столицы.
Два опасных компонента обнаружили в воздухе в Киеве — назвали самые загрязненные районы
Фото: facebook.com/kyiv.cdc
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Как известно, 20 сентября Киев вошел в пятерку мирового рейтинга по загрязненности воздуха. 

Позже Киевский городской центр контроля и профилактики болезней сообщил ситуацию о состоянии воздуха в столице по состоянию на 11:00.

Отмечается, что зафиксировано превышение максимально допустимой концентрации сернистого ангидрида и оксида углерода.

По результатам дополнительных исследований атмосферного воздуха превышение зафиксировано в Оболонском, Деснянском и Подольском районах Киева:

- сернистый ангидрид 0,52-0,64 мг/куб.м (норма 0,5 мг/куб.м);

- оксид углерода на уровне 5,3-6,3 мг/куб.м (норма 5,0 мг/куб.м).

«Исследования проводят специалисты Киевского городского Центра по контролю и профилактике болезней (ЦКПБ). Следите за обновлением информации в течение дня», - сообщили в ведомстве.

Также там добавили, что до улучшения ситуации и защиты здоровья рекомендуют:

- минимизировать пребывание на улице;

- пить больше воды;

- не открывать окна и, при наличии, включить воздухоочиститель.

Справка:

Сернистый ангидрид – класс опасности – 3. Бесцветный газ с резким характерным раздражающим запахом. На воздухе дымит, тяжелее воздуха. Отлично растворяется в воде, при всем этом появляется сернистая кислота.

Окись углерода – бесцветный газ без запаха. Главная опасность состоит в том, что угарный газ через легкие быстро проникает в клетки крови, заменяет кислород, содержащийся в эритроцитах. В результате в организме возникает кислородное голодание (гипоксия)

Ранее сообщалось, что на выходных ситуация может еще ухудшиться из-за пожаров в Киевской области.

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