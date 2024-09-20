Два опасных компонента обнаружили в воздухе в Киеве — назвали самые загрязненные районы

Как известно, 20 сентября Киев вошел в пятерку мирового рейтинга по загрязненности воздуха.
Позже Киевский городской центр контроля и профилактики болезней сообщил ситуацию о состоянии воздуха в столице по состоянию на 11:00.
Отмечается, что зафиксировано превышение максимально допустимой концентрации сернистого ангидрида и оксида углерода.
По результатам дополнительных исследований атмосферного воздуха превышение зафиксировано в Оболонском, Деснянском и Подольском районах Киева:
- сернистый ангидрид 0,52-0,64 мг/куб.м (норма 0,5 мг/куб.м);
- оксид углерода на уровне 5,3-6,3 мг/куб.м (норма 5,0 мг/куб.м).
«Исследования проводят специалисты Киевского городского Центра по контролю и профилактике болезней (ЦКПБ). Следите за обновлением информации в течение дня», - сообщили в ведомстве.
Также там добавили, что до улучшения ситуации и защиты здоровья рекомендуют:
- минимизировать пребывание на улице;
- пить больше воды;
- не открывать окна и, при наличии, включить воздухоочиститель.
Справка:
Сернистый ангидрид – класс опасности – 3. Бесцветный газ с резким характерным раздражающим запахом. На воздухе дымит, тяжелее воздуха. Отлично растворяется в воде, при всем этом появляется сернистая кислота.
Окись углерода – бесцветный газ без запаха. Главная опасность состоит в том, что угарный газ через легкие быстро проникает в клетки крови, заменяет кислород, содержащийся в эритроцитах. В результате в организме возникает кислородное голодание (гипоксия)
Ранее сообщалось, что на выходных ситуация может еще ухудшиться из-за пожаров в Киевской области.
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