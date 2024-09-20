Ситуация с грязным воздухом в Киеве может ухудшиться — в ГСЧС прогнозируют пик пожаров на выходные дни

В ГСЧС сообщили, что по всей области постоянно возникают пожары в экосистемах, а на выходные люди выезжают на дачные участки, где все палят.

Фото: kyiv24.news

Как известно, 20 сентября Киев вошел в пятерку мирового рейтинга по загрязненности воздуха. На выходных ситуация может еще ухудшиться из-за пожаров в Киевской области.

Спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила, что сейчас в Вышгородском районе есть одна ячейка пожара. Речь идет о участке площадью до 2 гектаров. Там тление, но большого огня нет. Об этом она сказала в эфире «Киев24».

«Угроза есть. Видим, что дождя нет достаточно долгого периода. Сухая трава, сухие ветки. По всей области постоянно возникают пожары в экосистемах», – пояснила она.

По словам Рубан, по статистике, пик пожаров приходится именно на выходные. Люди выезжают на дачные участки, выходят в населенных пунктах и ​​селах и все палят.

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