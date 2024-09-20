Нидерланды ищут способы возвращения украинских мужчин призывного возраста в Украину

Премьер Нидерландов обещает найти механизмы возвращения украинских призывников.

Источник фото: ArmyInform

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил о намерении найти механизмы возвращения украинских мужчин призывного возраста домой. По его словам, украинские беженцы продолжают получать помощь, что не вызывает беспокойства у властей.

Выступая во время обсуждения миграционной политики в парламенте, Схооф ответил на вопрос лидера «Партии Свободы» Герта Вилдерса, который выразил опасения, что «десятки тысяч» украинских мужчин находятся в Нидерландах, тогда как украинское правительство стремится к их возвращению для обороны страны.

«Я считаю вполне нормальным, что когда ваша страна находится в состоянии войны, вы помогаете защищать свою собственную страну», - отметил Вилдерс. Премьер ответил, что президент Украины Владимир Зеленский «осторожно» относится к вопросу принудительного возвращения военнообязанных.

Схооф подчеркнул, что украинские беженцы имеют право на убежище, медицинское обслуживание, работу и образование. Нидерландские СМИ сообщили, что на осень прошлого года в Нидерландах проживало более 19 тысяч украинских мужчин призывного возраста, всего зарегистрировано около 39 тысяч мужчин и 63 тысячи женщин.

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