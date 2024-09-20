Нідерланди шукають способи повернення українських чоловіків призовного віку в Україну

Прем'єр Нідерландів обіцяє знайти механізми повернення українських призовників.

Джерело фото: ArmyInform

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив про намір знайти механізми повернення українських чоловіків призовного віку додому. За його словами, українські біженці продовжують отримувати допомогу, що не викликає занепокоєння у влади.

Виступаючи під час обговорення міграційної політики в парламенті, Схооф відповів на запитання лідера «Партії Свободи» Герта Вілдерса, який висловив побоювання, що «десятки тисяч» українських чоловіків перебувають у Нідерландах, тоді як український уряд прагне їх повернення для оборони країни.

«Я вважаю цілком нормальним, що коли ваша країна перебуває у стані війни, ви допомагаєте захищати свою власну країну», – зазначив Вілдерс. Прем'єр відповів, що президент України Володимир Зеленський «обережно» ставиться до питання примусового повернення військовозобов'язаних.

Схооф підкреслив, що українські біженці мають право на притулок, медичне обслуговування, роботу та освіту. Нідерландські ЗМІ повідомили, що на осінь минулого року у Нідерландах проживало понад 19 тисяч українських чоловіків призовного віку, загалом зареєстровано близько 39 тисяч чоловіків і 63 тисячі жінок.

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