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Позови, що виникають із договорів, можуть пред’являтися і за місцем виконання цих правочинів, — суд

13:58, 20 вересня 2024
Позивач може скористатися альтернативною підсудністю такої справи, навіть якщо у договорі вписано, що позови, які виникають із договорів, виконувати через їх особливість можна в певному місці.
Позови, що виникають із договорів, можуть пред’являтися і за місцем виконання цих правочинів, — суд
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Рівненський апеляційний суд повідомляє, що позови, що виникають із договорів, можуть пред’являтися і за місцем виконання цих правочинів. 

Така правова норма зазначена в ч. 8 ст. 28 Цивільного процесуального кодексу Україні. Крім того, у ній вказується, що позивач може скористатися альтернативною підсудністю такої справи, навіть якщо у договорі вписано, що позови, які виникають із договорів, виконувати через їх особливість можна в певному місці. Про це повідомляє пресслужба суду.

Апеляційний суд не погодився із ухвалою місцевого суду, якою цивільну справу за позовом комунального підприємства до відповідача про стягнення коштів за спожиту теплову енергію за підсудністю передано на розгляд до одного з районних судів Дніпропетровської області, тому скасував її та направив до суду першої інстанції, задовольнивши апеляційну скаргу позивача про скасування оскаржуваної ухвали та направлення справи до місцевого суду Рівненської області для продовження розгляду.

Суд апеляційної інстанції вважає помилковим позицію суду попередньої інстанції про те, що у зв’язку з тим, що місцем реєстрації відповідача є Кривий Ріг Дніпропетровської області, а тому відповідно до вимог ч. 1 ст. 27 ЦПК України, такий позов підсудний не місцевому суду Рівненської області, а суду першої інстанції Дніпропетровської області.  

Із матеріалів справи відомо, що між сторонами укладений договір про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води. Предметом цього правочину є надання позивачем таких послуг до квартири у місті Дубно Рівненської області, власником якої є відповідач. А це означає, що місцем виконання договору є саме це місто на Рівненщині.

Відповідно до ч. 8 ст. 28 ЦПК України, позови, що виникають із договорів, у яких зазначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці, можуть пред’являтися також за місцем виконання цих договорів.

З урахуванням встановленого, колегія суддів прийшла до висновку, що позивач скористався передбаченою ч.8 ст. 28 ЦПК України альтернативною підсудністю такої справи та подав позов до місцевого суду Рівненської області на свій вибір.

Суд першої інстанції помилково застосував правила загальної підсудності та передав справу до місцевого суду Дніпропетровської області (за місцем реєстрації відповідача у справі).

Рівненський апеляційний суд нагадує, що ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом.

Право вибору між судами, яким згідно із правилом загальної підсудності і правилом альтернативної підсудності, підсудна справа належить виключно позивачеві.

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