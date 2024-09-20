В НАДС презентували посібник про безбар’єрність на публічній службі

За словами голови НАДС Наталії Алюшиної, посібник є дороговказом для побудови інклюзивної та доступної України.

В Національном агентстві України з питань державної служби відбулася презентація посібника відбулась в рамках однойменного круглого столу, де обговорювалися питання формування безбар’єрного простору в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Гайд про безбар’єрність на публічній службі - це збірка рекомендацій групи профільних експертів НАДС та міжнародного проекту ПРООН в Україні «Права людини для України».

За словами голови НАДС Наталії Алюшиної, посібник є дороговказом для побудови інклюзивної та доступної України. Мова йде не лише про фізичну безбарʼєрність, а й про інформаційно-цифрову та організаційно-культурну.

«Кількість осіб з інвалідністю, які працюють на державній службі, невпинно зростає. Якщо наприкінці 2021 року ця кількість становила 5,6%, то вкінці 2023 року вже 6,8%. І таке зростання не припиняється, бо агресивна війна рф проти нашої країни завдає непоправних втрат. Гайд має на меті продемонструвати, що існують різні види безбарʼєрності, про які нам потрібно подбати як роботодавцям. Ми говоримо загалом про організаційну культуру на публічній службі. Питання безбарʼєрності має стати її невідʼємною частиною», - зазначила Наталія Алюшина.

Посібник ознайомлює публічних службовців з поняттям безбар’єрності, розкриває основні складові безбар’єрності на публічній службі, популяризує кращі практики з питань формування безбар’єрного робочого місця та культури безбар’єрності на публічній службі, розвінчує стереотипи тощо.

Рекомендації щодо безбар’єрності на публічній службі сформовані так, щоб їх було зручно відразу використовувати на практиці в органах державної влади й органах місцевого самоврядування, тому першочергова цільова аудиторія цих рекомендацій — керівники державних органів та органів місцевого самоврядування, служби управління персоналом таких органів та безпосередньо публічні службовці.

Застосування наведених в гайді рекомендацій дозволить розширити знання публічних службовців з питань безбар’єрності, зменшить кількість бар’єрів на робочому місці, підвищить продуктивність та ефективність праці, зменшить кількість конфліктних ситуацій тощо.

«Наше з вами завдання - на своєму місці змінювати свідомість команди, працівників та споживачів наших послуг щодо питання безбар’єрності. Маленькими кроками ми дійдемо до поставленої мети. Рухаючись до інклюзивності, ми зростаємо як суспільство, стаємо зрілими та свідомими», - наголосила Голова НАДС.

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