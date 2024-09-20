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В НАГС презентовали руководство о безбарьерности на публичной службе

13:40, 20 сентября 2024
По словам главы НАГС Натальи Алюшиной, руководство является указателем для построения инклюзивной и доступной Украины.
В НАГС презентовали руководство о безбарьерности на публичной службе
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В Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы состоялась презентация пособия в рамках одноименного круглого стола, где обсуждались вопросы формирования безбарьерного пространства в органах государственной власти и местного самоуправления.

Гайд о безбарьерности на публичной службе – это сборник рекомендаций группы профильных экспертов НАГС и международного проекта ПРООН в Украине «Права человека для Украины».

По словам главы НАГС Натальи Алюшиной, руководство является указателем для построения инклюзивной и доступной Украины. Речь идет не только о физической безбарьерности, но и об информационно-цифровой и организационно-культурной.

«Количество лиц с инвалидностью, работающих на государственной службе, постоянно растет. Если в конце 2021 года это количество составило 5,6%, то к концу 2023 года уже 6,8%. И такой рост не прекращается, потому что агрессивная война россии против нашей страны наносит невосполнимые потери. Цель Гайда продемонстрировать, что существуют различные виды безбарьерности, о которых нам нужно позаботиться как работодателям. Мы говорим вообще об организационной культуре на публичной службе. Вопрос безбарьерности должен стать его неотъемлемой частью», - отметила Наталья Алюшина.

Пособие знакомит публичных служащих с понятием безбарьерности, раскрывает основные составляющие безбарьерности на публичной службе, популяризирует лучшие практики по формированию безбарьерного рабочего места и культуры безбарьерности на публичной службе, развенчивает стереотипы и т.д.

Рекомендации по безбарьерности на публичной службе сформированы так, чтобы их удобно было сразу использовать на практике в органах государственной власти и органах местного самоуправления, поэтому первоочередная целевая аудитория этих рекомендаций — руководители государственных органов и органов местного самоуправления, службы управления персоналом таких органов и непосредственно публичные служащие.

Применение приведенных в гайде рекомендаций позволит расширить знания публичных служащих по безбарьерности, уменьшит количество барьеров на рабочем месте, повысит производительность и эффективность труда, уменьшит количество конфликтных ситуаций.

«Наша с вами задача – на своем месте изменять сознание команды, работников и потребителей наших услуг по вопросу безбарьерности. Маленькими шагами мы дойдем до поставленных целей. Двигаясь к инклюзивности, мы растем как общество, становимся зрелыми и сознательными», - подчеркнула глава НАГС.

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