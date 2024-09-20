ГБР на Днепропетровщине разоблачило масштабную сделку при закупке одежды для военных

Объявлены подозрения командиру одной из воинских частей и руководителю частного предприятия.

В Днепропетровской области объявили подозрение командиру одной из воинских частей и руководителю частного предприятия, которые организовали закупку некачественной одежды для военнослужащих на 200 миллионов гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным ГБР, руководитель части заключил соглашение о закупке военной одежды с частным предприятием. Как показала экспертиза, фирма занималась перепродажей продукции низкого качества. Не проверив это, командир подписал договор без тендера с предоплатой в 30% от общей стоимости контракта.

«После предоплаты военная часть получила лишь часть качественной одежды, а на сумму почти 150 миллионов гривен была поставлена ​​одежда, которая не отвечала никаким стандартам качества и подвергала защитников опасности. Руководство части, понимая риски, подписало необходимые документы и произвело полную плату за некачественный товар», — говорится в сообщении.

Во время обысков у военного и предпринимателя изъята наличность. Командир уведомлен о подозрении в небрежном отношении к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Директор частного предприятия подозревается в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

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